Вперше у світі: літак здійснив переліт на біопаливі

Пасажирський літак Boeing 787 Dreamliner еміратської авіакомпанії Etihad Airways вперше здійснив багатогодинний переліт на біопаливі, виготовленому з солонця.

Про це повідомляє N+1.

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Цікаво, що баки лайнера були заповнені сумішшю звичайного авіаційного палива та біопалива з солонця в пропорції 1 до 1. На цій суміші літак виконав переліт з Абу-Дабі в Амстердам, провівши в повітрі більше 7 годин.

Що таке солонець? Це – сукулент, здатний рости на сильно засолених грунтах на морському узбережжі, де інші рослини виростати не можуть.

Варто додати, що проведений політ визнаний повністю успішним. Крім того, доопрацювання двигунів лайнера або його паливної системи для заправки сумішшю гасу і біопалива не знадобилася.

До слова, біопаливо для лайнера Boeing 787 було вироблено підприємством ISEAS (Integrated Seawater Energy and Agriculture System) в Масдарі в Абу-Дабі. Проект фінансують компанії Boeing, Etihad Airways, Honeywell UOP, General Electric, Safran і Takreer.

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