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      Вперше у Версальському палаці відбудеться вечірка електронної музики

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      Версальський палац
      Версальський палац / Getty Images

      Колишня резиденція французьких королів – Версальський палац – вперше відкриє двері для масового заходу. У будівлі відбудеться фестиваль електронної музики.

      Концерт відбудеться 8 червня 2019 року. Ціна на квитки стартує від 30 євро. Проте потрапити на захід зможуть виключно повнолітні, пише Vogue France.

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      Версальський палац

      Подія відбудеться у Дзеркальній залі – у тій самій, яка при будівництві у XVII столітті мала втілити не тільки нові художні рішення або підкреслити велич короля, але й продемонструвати, що здатне виробляти королівство зі склом. Саме там люди вперше могли побачити себе у повний ріст. Адже тоді навіть маленькі дзеркала були шалено дорогими. А у Дзеркальній залі схитрували – і склали їх разом. 


      Дзеркальна зала Версальського палацу

      Розважатимуть гостей відомі французькі діджеї Breakbot x Irfane, Busy P, Myf та So Me. Квитки вже надійшли у продаж. 


      Дзеркальна зала Версальського палацу

      Версальський палац входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

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      Теги: Новини культури Новини Франції Музика
      Джерело: 24 Канал
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