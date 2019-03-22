Вперше у Версальському палаці відбудеться вечірка електронної музики

Колишня резиденція французьких королів – Версальський палац – вперше відкриє двері для масового заходу. У будівлі відбудеться фестиваль електронної музики.

Концерт відбудеться 8 червня 2019 року. Ціна на квитки стартує від 30 євро. Проте потрапити на захід зможуть виключно повнолітні, пише Vogue France.

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Версальський палац

Подія відбудеться у Дзеркальній залі – у тій самій, яка при будівництві у XVII столітті мала втілити не тільки нові художні рішення або підкреслити велич короля, але й продемонструвати, що здатне виробляти королівство зі склом. Саме там люди вперше могли побачити себе у повний ріст. Адже тоді навіть маленькі дзеркала були шалено дорогими. А у Дзеркальній залі схитрували – і склали їх разом.



Дзеркальна зала Версальського палацу

Розважатимуть гостей відомі французькі діджеї Breakbot x Irfane, Busy P, Myf та So Me. Квитки вже надійшли у продаж.



Дзеркальна зала Версальського палацу

Версальський палац входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.