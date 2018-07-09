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Вперше Україна не братиме участі в дитячому "Євробаченні": відомо причину

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Вперше Україна не братиме участі в дитячому "Євробаченні"
Вперше Україна не братиме участі в дитячому "Євробаченні" / junioreurovision

Цьогоріч, через критичне недофінансування Національної суспільної телерадіокомпанії України, представник від України не зможе взяти участь у міжнародному дитячому пісенному конкурсі "Євробачення".

Про це повідомляє UA: Суспільне.

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"Участь у Дитячому Євробаченні передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбіркового етапу, а також обов’язковий внесок до Європейської мовної спілки – організатора конкурсу – за участь у змаганні. Цьогоріч НСТУ вперше не має фінансової можливості здійснити витрати на виробництво відбіркових турів, сплатити внесок, та здійснити всі обов’язкові виплати", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік для НСТУ передбачено лише 776 мільйонів гривень.

"Ця сума не покриває поточних операційних витрат компанії до кінця 2018 року, оскільки це фінансування вдвічі менше суми, гарантованої Законом України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України", де йдеться, що бюджет НСТУ має становити 0,2% видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік, тобто 1,54 млрд гривень", – пояснюють у компанії. 

НСТУ є наймолодшим європейським Суспільним мовником і за дослідженням Європейської Мовної Спілки – найменш фінансованим,
– заявляє компанія.

"Критична ситуація незаконного недофінансування не залишає компанії жодних коштів не лише на оплату трансляції самих каналів, виробництво програм, закупівлю прав на спортивні події світового масштабу, але й на сплату обов’язкових внесків та платежів, не кажучи вже про необхідну модернізацію усіх регіональних та всеукраїнських теле- й радіоканалів Суспільного", – йдеться у повідомленні компанії. 

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Нагадаємо, дитячий пісенний конкурс" Євробачення" – це щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки.

У листопаді 2018 року конкурс відбудеться в місті Мінськ, Білорусь. Україна бере участь у змаганні з 2006 року, проте вперше за всю історію конкурсу змушена відмовитись від участі.

Теги: Новини України LifeStyle Діти Євробачення
Джерело: 24 Канал
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