Вперше в історії чоловік, який став жінкою, вигодовує дитину грудним молоком

Американські лікарі зафіксували перший в історії випадок грудного вигодовування малюка жінкою-трансгендером.

Про це розповіли лікарі-ендокринологи Тамар Рейсман і Зіл Голдштейн з клініки Mount Sinai у Нью-Йорку, до яких чоловік звернувся з питанням про грудне вигодовування, повідомляє The Guardian.

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Партнерка жінки-трансгендера була на п'ятому місяці вагітності, але не збиралася годувати дитину грудьми. Тому жінка-трансгендер пішла до ендокринологів дізнатись, чи можлива лактація у колишнього чоловіка.

Фахівці призначили курс гормональних препаратів, які зазвичай призначали жінкам, які не народжували, але годували грудьми прийомну дитину. Серед необхідних гормонів були прогестерон, домперидон і естрадіол.

Для налагодження лактації матері-трансгендера медики порекомендували використовувати відсмоктувач молоказа кілька днів до народження дитини.

Схема спрацювала і перші шість тижнів новонароджений малюк харчувався виключно молоком жінки-трансгендера.

До слова, нещодавно у Фінляндії зафіксували перший випадок, коли дитину народив батько.



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