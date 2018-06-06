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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вперше в історії чоловік, який став жінкою, вигодовує дитину грудним молоком

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Чоловік, який став жінкою, вигодовує дитину грудним молоком
Чоловік, який став жінкою, вигодовує дитину грудним молоком / sunny7.ua

Американські лікарі зафіксували перший в історії випадок грудного вигодовування малюка жінкою-трансгендером.

Про це розповіли лікарі-ендокринологи Тамар Рейсман і Зіл Голдштейн з клініки Mount Sinai у Нью-Йорку, до яких чоловік звернувся  з питанням про грудне вигодовування, повідомляє The Guardian.

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Партнерка жінки-трансгендера була на п'ятому місяці вагітності, але не збиралася годувати дитину грудьми. Тому жінка-трансгендер пішла до ендокринологів дізнатись, чи можлива лактація у колишнього чоловіка.

Фахівці призначили курс гормональних препаратів, які зазвичай призначали жінкам, які не народжували, але годували грудьми прийомну дитину. Серед необхідних гормонів були прогестерон, домперидон і естрадіол.

Для налагодження лактації матері-трансгендера медики порекомендували використовувати відсмоктувач молоказа кілька днів до народження дитини.

Схема спрацювала і перші шість тижнів новонароджений малюк харчувався виключно молоком жінки-трансгендера.

До слова, нещодавно у Фінляндії зафіксували перший випадок, коли дитину народив батько.
 

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Теги: LifeStyle Новини США Здоров'я Вагітність і діти Діти Медицина ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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