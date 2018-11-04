Вперше в історії матч УПЛ обслужить повністю жіноча суддівська бригада
Матч 14-го туру УПЛ ФК "Львів" – "Ворскла" стане історичним. Вперше поєдинок УПЛ буде обслуговувати повністю жіноча бригада суддів.
Як повідомляє офіційний сайт ліги, головним арбітром матчу призначена Катерина Монзуль. Асистувати їй будуть Марина Стрілецька і Олександра Ардашева. Дві останні дебютують в Прем'єр-лізі. Четвертим рефері призначено Анастасія Романюк.
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Зазначимо, що це перший матч в елітному українському дивізіоні, який розсудить повністю жіноча бригада.
Нагадаємо, що матч "Львів" – "Ворскла" відбудеться 4 листопада. Початок – о 17:00.
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Джерело: 24 Канал
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