Вперше в історії матч УПЛ обслужить повністю жіноча суддівська бригада

Матч 14-го туру УПЛ ФК "Львів" – "Ворскла" стане історичним. Вперше поєдинок УПЛ буде обслуговувати повністю жіноча бригада суддів.

Як повідомляє офіційний сайт ліги, головним арбітром матчу призначена Катерина Монзуль. Асистувати їй будуть Марина Стрілецька і Олександра Ардашева. Дві останні дебютують в Прем'єр-лізі. Четвертим рефері призначено Анастасія Романюк.

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Зазначимо, що це перший матч в елітному українському дивізіоні, який розсудить повністю жіноча бригада.

Нагадаємо, що матч "Львів" – "Ворскла" відбудеться 4 листопада. Початок – о 17:00.

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