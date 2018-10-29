Вперше в Україні чоловік із донорським серцем підкорив Говерлу

34-й річний Максим Греков після важкої операції з пересадки серця наважився на відчайдушний крок, аби стати прикладом для тих, хто зневірився.

Зараз для Максима сходинки вже не перепона. Поруч із ним завжди його підтримка – кохана Анна. Це була її ідея підкорити разом з Максимом Говерлу.

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"Сама висока точка України, і Максим став першою людиною з пересадженим серцем, який на неї піднявся. На мою думку, це круто, має мотивувати молодих людей", – сказала дівчина Максима Грекова Анна Каплун.



Максим Греков і Анна Каплун

"Єдине, до чого треба звикати, – зупинятися трохи раніше, ніж можеш. На тій же Говерлі я розумію, що можу до перепочинку пройти ще. Але я приблизно відчуваю пульс, наприклад, це 140 ударів, і на ньому зупиняюся, віддихався і пішов далі", – розповів чоловік із донорським серцем Максим Греков.



Максиму вдалось підкорити Говерлу

Максим піднімався на Говерлу 5 годин. Здорова людина на гору сходить вдвічі швидше. Але на висоті понад 2 тисячі метрів зрозуміє, що тепер здатен на все.

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Про свою хворобу Максим дізнався випадково. Він почував себе добре, працював ріелтором, займався баскетболом. Декілька років тому хлопця схопив апендицит. Перед операцією Максиму зробили кардіограму, її результати шокували лікарів.

Сказали, що я взагалі якийсь страх і жах. Я особливо не повірив. Кажу, я на тренування збирався. А мені – це не лікується. Кардіміопатія. Тільки трансплантація серца,

– згадує Максим.

Хвороба почала швидко прогресувати. Максим розумів: донорського серця і безкоштовної операції може не дочекатися. Почав збирати гроші в соціальних мережах, проте вирішальним став дзвінок друга, який і допоміг коштами.

Трансплантацію серця проводили в Білорусі. Після операції одужував швидко, на третій день встав на ноги. І ось за два роки – такий подвиг. Зараз у планах Максима подорожувати і розповідати про таких же, як він, що живуть із донорським серцем. Прикладом для чоловіка став канадієць Джордан Марсія.



Канадієць Джордан Марсія

"Мені потрібна була трансплантація серця, коли було 3,5 роки. У мене була дуже рідкісна хвороба. Лікарі пробували різні операції, проте нічого не допомогало. Проте лікарі вже не давали шансів, навіть з новим серцем, але як бачите воно спрацювало", – розповів канадієць із донорським серцем Джордан Марсія.

Джордан хоче зустрітися із Максимом, адже тепер їх поєднує не лише операція на серці, а одна мрія – подорожувати.

Привіт, Максиме! Я впевнений, ми з тобою зустрінемось. І коли це відбудеться, ми з тобою обов'язково підкоримо кілька країн разом. Адже це круто, коли дві людини з пересадженими серцями подорожують,

– звернувся до українця Джордан.

Сидіти на місці Максим не вміє, знову активно грає у баскетбол і намотує на велосипеді більше 30 кілометрів. І шукає кошти для нового життя на колесах.