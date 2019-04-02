Вперше в Україні: скандальний будинок без документів почали зносити у Львові

Скандальне будівництво почали зносити у Львові. Семиповерхову будівлю будували без жодних документів і дозволів. І це перший випадок в Україні, коли демонтують будинок такого розміру. Там уже зняли дах та вийняли віконні рами.

Будинок стоїть на приватизованій ділянці. Відтак передати його у комунальну власність неможливо. А от отримати всі містобудівні обмеження і проект забудовник планував вже після завершення робіт.

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Личаківський районний суд, апеляційний, і навіть Верховний суд розглядали справу цього самобуду на вулиці Личаківській, 259. Усі судові інстанції відмовилися узаконити його.

Було надано боржнику термін для самостійного виконання. Однак, боржник його не виконав. Були вжиті штрафні санкції. Подано заяву в правоохоронні органи. Станом на сьогодні знесено покрівлю і проводиться руйнація не несучих будівельних конструкцій,

– зазначив керівник виконавчої служби Личаківського району Ігор Шургот.

Прецедентів знесення багатоквартирного будинку такого розміру, побудованого без документів, в Україні ще не було. Виконавчий комітет Львівської міської ради виділив на це три мільйони гривень. Якість будівництва цієї новобудови вразила навіть досвідчених експертів.

Він не придатний для подальшого, він не зможе нести на собі навантаження, яке може бути на нього покладене. І штукатурка, і стяжка, і меблі. Фундамент має тріщину. Один кут будинку – в аварійному стані. Він похилився,

– наголосив керівник юридичного відділу Держархбудконтролю Львова Світослав Кіндратів.

Ніхто з потенційних мешканці цієї висотки через знесення не постраждав. Адже, жодної квартири забудовнику так і не вдалось продати.

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Покрівля та частина перестінків у цьому самобуді вже розвалені. Для цього на верхні поверхи підняли спецтехніку.



Будинок вже в процесі знесення



Ніхто з людей не постраждає, адже забудовник ще не продав квартири

Сусіди, які мешкають поруч з цією багатоповерхівкою в приватному секторі кажуть, для них – це будинок-загадка. Весь час, поки він стояв, всі роздумували, заселять його чи таки знесуть. Однак, дехто засуджує саме такий фінал цього самобуду, мовляв, рішення його повалити нівелює працю будівельників.

Якщо немає каналізації, то питання: як стільки людей можуть проживати в такому будинку. Питання, чому стільки років ця історія триває і чому тільки зараз його зносять?

– прокоментувала місцева мешканка Тадея.