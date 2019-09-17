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      Вперше в Україні суд заборонив цирку експлуатувати тварин

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      Засідання суду в Одесі
      Засідання суду в Одесі / hromadske.ua

      Окружний адміністративний суд Одеси заборонив використовувати тварин в цирку. Це перший випадок в Україні.

      Під час однієї з позапланових перевірок з екоінспекцією у цирку зафіксували порушення в утриманні диких тварин, пише "Громадське". Після цього, зоозахисники подали позов.

      Цікаво: Селфі з дикими тваринами шкодять їм та спричиняють стрес

      Позов мав на меті заморозити господарську діяльність цирку, доки не будуть виконані вимоги щодо заборони їх використання. На засідання суду прийшли також робітники цирку, які боялися втратити свої робочі місця. Вони вважали, що цирк хочуть закрити повністю. 

      Представник цирку у суді Юрій Горлочов вимагав припинення розгляду справи, до закінчення розгляду іншої, що перебуває в приморському суді. Інша справа також пов'язана з перевірками. Однак суддя відмовила у клопотанні.

      Засідання суду тривало близько 4 годин. Згодом суддя повністю задовольнила позов зоозахисників. Відтепер у виставах одеського цирку зможуть брати участь тільки люди.

      Зоозахисники та екоінспектори кажуть, що таке рішення стало першим в Україні. Активісти вбачають у цьому значний прогрес у "поваленні застарілої циркової системи".

      Нещодавно у 24 містах країни відбувся Марш за тварин. Зоозахисна подія була навіть в Антарктиді – на станції Вернадського. А в Києві люди прийшли зі своїми домашніми улюбленцями. Як це було – дивіться тут.

      До речі: Зоозахистники врятували від зловмисників борсука, яким ті торгували в інтернеті

      blog_ava
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      Теги: Новини України Світ тварин Судді Новини Одеси
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