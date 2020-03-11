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      Вперше використані батарейки з України поїхали на переробку до Румунії

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      Використані батарейки з України поїхали на перероботку до Румунії / Фото з твіттера Євгена Солоніни

      Приблизно 20 тонн, або ж мільйон відпрацьованих батарейок, 11 березня вирушили з Києва до Румунії. Це перша партія батарейок в українській історії, яка буде перероблена без шкоди для довкілля

      Вивезення і переробку батарейок оплатили великі торговельні мережі, в яких вони продаються. Також до фінансування долучилися приблизно 100 компаній та організацій, які збирали використані батарейки, зазначила очільниця руху "Батарейки, здавайтеся!" Любов Колосовська, пише "Радіо Свобода".

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      Київська міська державна адміністрація також налагодила збір батарейок у столиці, та готується вивозити до переробників власну партію цих відходів, обсягом щонайменше 70 тонн.

      Чим небезпечні використані батарейки

      За результатами українських і західних досліджень, одна батарейка забруднює важкими металами та солями до 16 квадратних метрів ґрунту. В Україні немає жодного підприємства, яке офіційно переробляє батарейки, єдине експериментальне виробництво у Львові мало невеликі масштаби та закрилося.

      До слова, перша партія батарейок, які відправили до Румунії, – це лише 1% від обсягу, який імпортують до України щороку.

      Що вимагають активісти

      Активісти закликають Верховну Раду ухвалити вже поданий до неї законопроєкт номер 2207-1, який регламентує поводження з батарейками, та зобов'язує фінансувати переробку тих, хто їх виробляє та продає. Наразі українські закони не передбачають європейських підходів до поводження з такими відходами.

      Що ж до інвестування в українську переробку, то вона буде можливою лише після того, як всі виробники та продавці батарейок в Україні відповідатимуть за їхній збір та платитимуть за утилізацію.

       

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      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Києва Румунія Активісти Екологія
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