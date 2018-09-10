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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вперше з 2009 року українці не потрапили у топ-100 тенісного рейтингу

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Олександр Долгополов
Олександр Долгополов

Українські тенісисти вперше з жовтня 2009 року відсутні у топ-100 оновленого рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Олександр Долгополов, який вибув до наступного сезону через травму, після пропуску US Open просів відразу на 28 рядків і покинув сотню найсильніших. Тепер українець посідає 114 місце.

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Невдалі виступи Сергія Стаховського привели до того, що він знову втратив позиції. На цей раз він опустився на чотири місця і займає 142 рядок у світовому рейтингу. Ілля Марченко все ніяк не може виграти перший матч в сезоні, а тому опустився вже на 337 місце рейтингу.

Варто зазначити, що Новак Джокович після третьої перемоги на US Open вперше з травня 2017 року повернувся до топ-3 рейтингу АТР. Набравши максимальні 4000 очок за перемоги на двох останніх турнірах Великого шолома, Джокович став тіньовим фаворитом на завершення сезону в статусі першої ракетки світу.

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Теги: Спорт Сергій Стаховський Олександр Долгополов Теніс
Джерело: 24 Канал
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