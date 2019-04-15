Вперше з часів Другої світової: Дніпровський металургійний завод зупинився через злочинні схеми

Зупинка підприємства сталася у 2017 році – це призвело до вимушеного виїзду з міста його жителів, невиплат зарплат, ба навіть неможливості купувати харчування для шкіл.

Одне з найбільших підприємств промислового комплексу України з повним металургійним циклом – Дніпровський металургійний завод – у 2017 році зупинив виробництво продукції через реалізації схем, які застосовуються для виведення коштів з підприємства і для організації процедури банкрутства. Про це повідомляє "5 канал" у програмі розслідувань "Особливий погляд".

При цьому, зупинка містоутворюючого підприємства привела до вимушеного виїзду з міста його жителів в пошуках роботи. Місту було нічим виплачувати соціальні платежі – перш за все зарплати – ба навіть закуповувати харчування в школах. Про це заявив перший заступник міського голови Кам'янського Олександр Чернишов.

"При 1 млрд 600 тис. грн – це у нас загальний обсяг бюджету, надходження компанії близько 350-400 млн грн. Тобто, в принципі, дуже значна частина. І коли у 2017 році були перебої з постачанням сировини з певних причин, і коли 2-3 місяці комбінат, в принципі, не працював... то місцевому бюджету було трошки важкувато. Навіть соціальні гарантії просто свої виплачувати. Це зарплати, це медикаменти, це харчування по школах, по садках, це оплата енергоносіїв. Ми тоді були змушені навіть брати (кошти – 5.UA) в скарбниці суду", – розповів він.

За даними журналістів, зупинка підприємства сталася у 2017 році, коли генеральний директор "ІСД" Олег Мкртчян, який пізніше був заарештований в Росії за шахрайство, разом зі своїм родичем Рафіком Дау ледь не знищив підприємство.

За оприлюдненою схемою, Дніпровський металургійний комбінат за вказівкою гендиректора "Індустріального союзу Донбасу" Олега Мкртчяна отримав кошти від ліванського замовника Рафіка Дау (якого, за інформацією ЗМІ пов'язують із самим Мкртчаном родинні зв'язки) на виробництво продукції. Проте після їх отримання, гроші були виведені у компанію з кіпрською пропискою, тим самим залишивши завод без оборотних коштів, що змусило зупинити виробництво.

Однак, схема, яка призвела до зупинки Дніпровського металургійного заводу, за словами журналістів, ще не завершена. Незважаючи на те, що новий менеджмент вивів комбінат з "крутого піке", борги колишніх управлінців можуть знову поставити підприємство на коліна. Тепер компанія, яка давала кошти ДМК, і які були потім виведені у кіпрську компанію, вимагає їх повернути.

"Компанія International Transit S.A.L. Offshore (Ліван) вимагає у ДМК повернути аванс в розмірі $38 млн. А це понад 1 млрд грн. Рішення суду на користь іноземної компанії може привести до банкрутства комбінату", – йдеться у матеріалі.

Також повідомляється, що за словами директора Дніпровського меткомбінату Олександра Подкоритова, металургійний комбінат взагалі не призначений для зупинки – йдеться про технологічну неможливість запустити потужності заводу після їх зупинки.