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      Вперше з часів "холодної війни": НАТО готує жорстку відповідь на дії Росії в Україні

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      НАТО посилює оборону у відповідь на агресію Путіна в Україні
      НАТО посилює оборону у відповідь на агресію Путіна в Україні / Фото з відкритих джерел

      Країни НАТО зміцнюють безпеку в якості прямої відповіді на агресивні дії Росії проти України в Криму та на Донбасі. Таке посилення колективної оборони є найбільшим із часів "холодної війни".

      Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

      Читайте також: НАТО збільшило військову присутність у Чорному морі, – Столтенберг

      Перед початком дводенної зустрічі глав МЗС країн альянсу у Брюсселі Столтенберг наголосив на тому, що НАТО відповідно відреагує на агресію Росії в Україні.

      Через агресивні дії Росії проти України, незаконну анексію Криму, дестабілізацію на сході України, НАТО провело найбільше посилення нашої колективної оборони з часів "холодної війни" зі створенням сил швидкого реагування, мультинаціональних батальйонів на східних кордонах,
      – сказав Столтенберг.

      Окрім того, за словами генсека, союзники НАТО зміцнюють колективну безпеку "в якості прямої відповіді на те, що Росія зробила проти України".

      При цьому Столтенберг вкотре висловив стурбованість новою ракетною системою Росії, яка ставить під загрозу Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. У НАТО наголошують, що дотримання усіма сторонами цього договору є дуже важливим для міжнародної безпеки.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".

      Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

      Що сталось в Азовському морі?
      25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      АГРЕСІЯ РОСІЇ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії НАТО
      Джерело: 24 Канал
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