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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Вперше з початку року приріст кількості хворих на кір знизився

      98 Читать новость на русском
      Кір в Україні
      Кір в Україні / cafesenior.pl

      Міністерство охорони здоров’я інформує, що за четвертий тиждень 2019 року на кір захворіли 3 279 людей.

      За останній тиждень на кір захворіли 1350 дорослих та 1929 дітей. Від ускладнень кору помер один дорослий чоловік.

      Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

      Відомство зазначає, що це на 6% менше у порівнянні з минулим тижнем. Попри це, показники залишаються високими.
      Щоб вберегтися від кору, необхідно зробити щеплення.

       
      Кір – що це?
      Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

      МОЗ зазначає, що спалахи кору фіксують не лише в Україні – хвороба вирує у Сербії, Албанії, Грузії. Причину цих спалахів відомство вбачає у десятилітній зневірі у вакцинації, державних закупівлях ліків і вакцин та у безвідповідальному ставленні до цієї теми.

      Симтоми кору
      Симтоми кору

      Імунолог Федір Лапій назвав основні причини, чому люди масово відмовляються від вакцинації.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Кір
      Джерело: 24 Канал
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