Вперше з початку року приріст кількості хворих на кір знизився

Міністерство охорони здоров’я інформує, що за четвертий тиждень 2019 року на кір захворіли 3 279 людей.

За останній тиждень на кір захворіли 1350 дорослих та 1929 дітей. Від ускладнень кору помер один дорослий чоловік.

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Відомство зазначає, що це на 6% менше у порівнянні з минулим тижнем. Попри це, показники залишаються високими.

Щоб вберегтися від кору, необхідно зробити щеплення.

Кір – що це? Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

МОЗ зазначає, що спалахи кору фіксують не лише в Україні – хвороба вирує у Сербії, Албанії, Грузії. Причину цих спалахів відомство вбачає у десятилітній зневірі у вакцинації, державних закупівлях ліків і вакцин та у безвідповідальному ставленні до цієї теми.



Симтоми кору

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