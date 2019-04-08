Вперше за 50 років у зоопарку Харкова вилупилось дитинча пелікана: фото

У Харківському зоопарку з'явилося пташеня рожевого пелікана. У родині цих пернатих малюк народився вперше за півстоліття.

Працівники Харківського зоопарку ледь повірили, коли з яйця пелікана вилупився малюк. Адже живуть ці птахи в неволі довго – до 20 років, а потомство отримати від них складно.

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Пелікан зараз яскраво-рожевого кольору й без жодної пір'їнки. Сімейного забарвлення птах набуде тільки за три роки. Саме через стільки часу стане відомою й стать птаха.



Новонароджений пелікан у Харківському зоопарку

Відвідувачам побачити пташеня поки не вдасться – зоопарк на реконструкції. Малюка вже перевели до його великої пташиної родини. Нині у зимовому вольєрі живуть сім рожевих пеліканів і один кучерявий.