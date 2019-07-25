Вперше за 5 років тиша на Донбасі: як місцеві жителі відновлюють свої будинку після обстрілів

У селищі Опитне, що під Донецьком, уперше за п'ять років війни привезли будівельні матеріали, аби полагодити будинки. Населений пункт буквально стертий війною з лиця землі. Він вважається червоною зоною, куди навіть волонтерів пропускають після спеціального дозволу. Пів сотні мешканців, які там залишились, живуть без електрики, центрального водопостачання та будь-якої влади.

Замість гуркотіння снарядів – стукіт молотків. Вперше за п’ять років перемир’я тут по-справжньому тихе. "Всього 20 хвилин було перемир'я, а так стріляли. Ось це перше перемир'я таке", – розповіли місцеві.

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Син Михайла спеціально приїхав в Опитне із сусідньої Авдіївки, аби допомогти батьку полагодити дах. Величезну діру у ньому пробила ворожа міна. І жодного разу місцева влада не надавала хоча б якоїсь допомоги, бо чиновників тут просто немає. Тож матеріал привезли аж із самої області.



Ремонт будинку

Будівельні матеріали чекають своєї черги і на подвір’ї пані Марії, проте лагодити понівечений дім нікому. Сподівається на допомогу сина сусідів, бо її єдина дитина загинула від осколка снаряду.



Пані Марія показала фото сина

Залишки садиб повністю поросли травою. Такі краєвиди на кожному кроці у селищі Опитне, що всього за кілька кілометрів від Донецького аеропорту та Авдіївки. Більшість мешканців звідси поїхали, але не всі. Півсотні людей і досі намагаються вижити попри війну.



Будинки в селищі Опитне

Пані Олену бойові дії загнали з нового двоповерхового будинку, який звела сім’я перед початком війни, у літню кухню. В єдиній кімнатці тепер живуть четверо людей, тому навчились радіти елементарним благам цивілізації, наприклад, рукомийнику, який нещодавно тут повісили.



Пані Олена демонструє новий рукомийник

Її будинок лише на черзі на ремонт, але таких садиб тут понад три сотні. Проте матеріали привези лише для трьох. Все тому, що робітників сюди просто не докличешся, адже вони не їдуть, бо бояться обстрілу. В селищі живуть самі літні люди, тож вирішили лагодити домівки власноруч. Спершу взялись за найпроблемніші.

Найбільше влучань була в нас. Ми ще думали як відновитися. А, коли пішли (обстріли – 24 канал) одні за одними, то було головне – вижити,

– повідомила місцева жителька Людмила.

Місцеві вже чули про грошову компенсацію у 300 тисяч гривень, яку Уряд пообіцяв задля відновлення зруйнованого війною житла. Та здається, цим людям грошей ще довго не побачити, бо необхідна експертна оцінка руйнувань. А видати такий акт може лише спеціальна комісія.

Шостий рік війни пішов і ми ще не дочекалися. Не було ні комісії, нікого,

– повідомили місцеві жителі.

"Експерти бояться їхати на лінію фронту", – пояснила районна влада. Та люди радіють хоча б допомозі будівельними матеріалами й гуманітарці, яку привезли литовські партнери. І дуже просять, аби нарешті у селищі полагодили світло. "Світла у нас не було, але ми чекаємо. Сподіваємося!", – розповіли місцеві жителі.

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