Вперше за півроку у США підскочив продаж будинків на вторинному ринку

У жовтні продажі на вторинному ринку житла у США вперше за останні 6 місяців пішли вгору.

У порівнянні з попереднім місяцем вони збільшились 1,4% і становили 5,22 мільйонів будинків у перерахунку на річні темпи. Про це звітує Національна асоціація ріелторів США.

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Як пише видання MarketWatch, аналітики в середньому прогнозували підвищення показника на 0,6% – до цифри у 5,18 мільйонів помешкань.

Existing-home sales stage their first increase in six months in October https://t.co/sBr8koIvE6 — MarketWatch (@MarketWatch) 21 листопада 2018 р.

Скорочення реалізації вторинного житла у жовтні 2018-го щодо того ж місяця минулого року становила 5,1%. Цей показник є максимальним падінням з 2014 року.

Натомість середня ціна будинку збільшилася за рік на 3,8% і досягла сягає 255,4 тисяч доларів. Ця цифра росте вже 80 місяців поспіль.

При поточних темпах потрібно в середньому 4,3 місяці для реалізації виставлених на продаж будинків у порівнянні з цифрою 4,4 місяці у вересні.

За словами аналітиків, 6 місяців є показником збалансованості ринку, а якщо період реалізації становить менше 5 місяців – це свідчить про напружену ситуацію на ринку нерухомості.

Що цікаво, на вторинний ринок припадає приблизно 90% контрактів із купівлі житла у США, при цьому вони враховуються в статистиці тільки після завершення угоди.

За даними Мін'юсту, у третьому кварталі 2018-го року українці стали частіше купувати нерухомість.