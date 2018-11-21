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      Вперше за півроку у США підскочив продаж будинків на вторинному ринку

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      Продаж будинків на вторинному ринку у США зріс вперше за півроку
      Продаж будинків на вторинному ринку у США зріс вперше за півроку / Getty images

      У жовтні продажі на вторинному ринку житла у США вперше за останні 6 місяців пішли вгору.

      У порівнянні з попереднім місяцем вони збільшились 1,4% і становили 5,22 мільйонів будинків у перерахунку на річні темпи. Про це звітує Національна асоціація ріелторів США.

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      Як пише видання MarketWatch, аналітики в середньому прогнозували підвищення показника на 0,6% – до цифри у 5,18 мільйонів помешкань.

      Скорочення реалізації вторинного житла у жовтні 2018-го щодо того ж місяця минулого року становила 5,1%. Цей показник є максимальним падінням з 2014 року.

      Натомість середня ціна будинку збільшилася за рік на 3,8% і досягла 255,4 тисяч доларів. Ця цифра росте вже 80 місяців поспіль.

      При поточних темпах потрібно в середньому 4,3 місяці для реалізації виставлених на продаж будинків у порівнянні з цифрою 4,4 місяці у вересні.

      За словами аналітиків, 6 місяців є показником збалансованості ринку, а якщо період реалізації становить менше 5 місяців – це свідчить про напружену ситуацію на ринку нерухомості.

      Що цікаво, на вторинний ринок припадає приблизно 90% контрактів із купівлі житла у США, при цьому вони враховуються в статистиці тільки після завершення угоди.

      За даними Мін'юсту, у третьому кварталі 2018-го року українці стали частіше купувати нерухомість.

      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Ринок нерухомості Новини США
      Джерело: 24 Канал
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