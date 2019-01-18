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      Вперше жінці підкорилося історичне досягнення на смертельній гонці Дакар-2019

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      Анастасія Ніфонтова подолала гонку без допомоги механіків
      Анастасія Ніфонтова подолала гонку без допомоги механіків / twitter.com/damasfierreras

      Росіянка Анастасія Ніфонтова стала першою жінкою в історії ралі-марафону Дакар, яка подолала всю дистанцію в категорії Original by Motul, де учасники зобов'язані самостійно обслуговувати власну техніку, а будь-яка допомога механіків заборонена. Анастасія виступає на мотоциклі.

      Ніфонтова показала 10-й результат у своїй категорії на заключному етапі Дакара-2019 і стала дев'ятою в генеральній класифікації.

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      Всього у категорії Original by Motul фінішувало 16 мотоциклістів. Серед всіх мотоциклістів росіянка зайняла 63-у позицію.

      "Я це зробила! У мене немає слів, щоб описати свої почуття! Це приголомшливо, я змогла дістатися до фінішу. Це здорово", – заявила Ніфонтова в інтерв'ю прес-службі Дакару-2019.

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      Теги: Спорт Ралі Перегони
      Джерело: 24 Канал
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