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      Впевнена гра Леня допомогла "Атланті" перемогти "Чикаго": відео

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      Впевнена гра Леня допомогла "Атланті" перемогти "Чикаго": відео

      В НБА відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. Серед них і матч "Чикаго" проти "Атланти", участь у якому прийняв українець Олексій Лень.

      Український баскетболіст цього разу не потрапив у стартову п’ятірка "Атланти". Однак на паркеті Лень провів понад 22 хвилини. За цей час він оформив дабл-дабл – набрав 14 очок та здійснив 10 підбирань. Попри це його РЕ склала -7.

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      Щодо самого матчу, то "Атланта" зі старту приголомшила суперників, вигравши першу чверть з різницею у 17 очок (25:42). Наприкінці другої чверті "Чикаго" вдалося значно скоротити відставання – до шести очок. Та третю та четверту чверть знову виграли гості. А загальний підсумок матчу – 101:121.

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      Теги: Спорт Олексій Лень Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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