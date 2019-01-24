Впевнена гра Леня допомогла "Атланті" перемогти "Чикаго": відео

В НБА відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. Серед них і матч "Чикаго" проти "Атланти", участь у якому прийняв українець Олексій Лень.

Український баскетболіст цього разу не потрапив у стартову п’ятірка "Атланти". Однак на паркеті Лень провів понад 22 хвилини. За цей час він оформив дабл-дабл – набрав 14 очок та здійснив 10 підбирань. Попри це його РЕ склала -7.

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Щодо самого матчу, то "Атланта" зі старту приголомшила суперників, вигравши першу чверть з різницею у 17 очок (25:42). Наприкінці другої чверті "Чикаго" вдалося значно скоротити відставання – до шести очок. Та третю та четверту чверть знову виграли гості. А загальний підсумок матчу – 101:121.

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