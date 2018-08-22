Впевнені перемоги "Металіста 1925" та "Інгульця": результати другого раунду Кубку України

22 серпня відбулися матчі другого попереднього етапу Кубку України з футболу.

Так, "Суми" пройшли в наступний раунд раніше за інших: їх суперник – "Кобра" – знявся з розіграшу. Ще один поєдинок ("Металург" – "Дніпро-1") буде зіграний у вересні.

Результати усіх матчі другого попереднього етапу Кубку України

Нива (Вінниця) – Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 2:1

Вікторія (Миколаївка) – Мир (Горностаївка) 1:1 (пен. 1:3)

ЛНЗ-Лебедин (Лебедин) – Гірник (Кривий Ріг) 1:1 (пен. 2:4)

Минай (Ужгород) – Прикарпаття (Івано-Франківськ) 3:1

Черкащина-Академія (Білозір'я) – Рух (Винники) 3:1

Калуш (Калуш) – Авангард (Краматорськ) 2:1

Таврія-Сімферополь – Волинь (Луцьк) 2:3

Кремінь (Кременчук) – Зірка (Кропивницький) 1:2

Балкани (Зоря) – Миколаїв 0:1

Кристал (Херсон) – Агробізнес (Волочиськ) 1:1 (пен.2:4)

Металіст 1925 (Харків) – Оболонь-Бровар (Київ) 2:0

Інгулець (Петрове) – Колос (Ковалівка) 1:0

Металург (Запоріжжя) – Дніпро-1 (Дніпро) відбудеться 19 вересня

Суми (Суми) – Кобра (Харків) – технічна поразка "Кобри"

Зазначимо, що у третьому попередньому етапі зіграють 20 команд: 14 переможців другого попереднього етапу та шість команд УПЛ, які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця із сьомого по 12-е. Жеребкування відбудеться 31 серпня.

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