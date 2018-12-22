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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Впевнений у своїй достроковій перемозі, – українець Бурсак перед важливим боєм

      173 Читать новость на русском
      Максим Бурсак
      Максим Бурсак / K2 Promotions

      22 грудня українець Максим Бурсак проведе бій проти узбека Мухітдінова Раджапбаєва у рамках вечора боксу в Броварах.

      Максим Бурсак поділився очікуваннями від майбутнього вечора боксу, пише SportArena.

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      Готовий добре, впевнений у своїй достроковій перемозі. Настрій хороший. Суперник – хороший боєць, був уже в Україні. Буде непростий бій, але готовий до всього, що він піднесе,
      – сказав Бурсак під час відкритого тренування.

      Зазначимо, що Максим Бурсак виступає в середній і в другій середній ваговій категорії. Свій останній бій Бурсак провів 16 грудня 2017 року, в якому переміг грузина Сосо Абуладзе.

      Також 22 грудня свої бої проведуть Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов і Мішико Беселія.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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