Впевнений у своїй достроковій перемозі, – українець Бурсак перед важливим боєм

22 грудня українець Максим Бурсак проведе бій проти узбека Мухітдінова Раджапбаєва у рамках вечора боксу в Броварах.

Максим Бурсак поділився очікуваннями від майбутнього вечора боксу, пише SportArena.

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Готовий добре, впевнений у своїй достроковій перемозі. Настрій хороший. Суперник – хороший боєць, був уже в Україні. Буде непростий бій, але готовий до всього, що він піднесе,

– сказав Бурсак під час відкритого тренування.

Зазначимо, що Максим Бурсак виступає в середній і в другій середній ваговій категорії. Свій останній бій Бурсак провів 16 грудня 2017 року, в якому переміг грузина Сосо Абуладзе.

Також 22 грудня свої бої проведуть Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов і Мішико Беселія.

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