Впіймали "на гарячому": поліцейський намагався втекти з великим хабарем

У Києві працівники прокуратури викрили поліцейського, який взяв хабар у розмірі понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

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До столичних правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що працівник Білоцерківського відділу поліції Київщини вимагає в нього велику суму грошей. Поліцейський погрожував йому криміналом, що якщо чоловік не дасть гроші, то той притягне його до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у збуті наркотиків. Більше того, чоловік зазначає, що всі звинувачення поліцейського є безпідставними.



Прокуратура вилучила понад 100 тисяч гривень/ Джерело: Прокуратура міста Києва

Все ж поліцейський отримав хабар у 2 етапи. Спершу він отримав 14 тисяч гривень. Вже під час одержання другої частини хабара у сумі 94 тисяч гривень, його впіймали "на гарячому" на території Білої Церкви.



Поліцейський намагався безуспішно втекти/ Джерело: Прокуратура міста Києва

Затриманому готують повідомлення про підозру.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі податківця затримали за хабар у 7 тисяч доларів.