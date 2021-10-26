Впізнав поліцейських та спровокував конфлікт: подробиці бійки у нічному клубі Харкова

Розбірки між відвідувачами розважального закладу "Болеро" у Харкові за участю працівника поліції можуть бути пов'язані з професійною діяльністю правоохоронця. За даними ЗМІ, ножем співробітнику ДСР погрожував відомий у кримінальних колах міста Олександр Галкін.

Розбірки у "Болеро" сталися нібито після того, як фігурант багатьох кримінальних справ впізнав в інших відвідувачах поліцейських, які затримували його спільників. Діючи на випередження, правоохоронець знешкодив зловмисника.

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За хвилину до бійки Олександр Галкін буцімто дістав ніж та спровокував конфлікт з правоохоронцями.

Фігурував у справі про вимагання 700 тисяч доларів

Як стверджують джерела ЗМІ, харківського кримінальника залучали за здирство 700 тисяч доларів у квітні 2021 року.

Поліцейські, які відпочивали у "Болеро", затримували спільників Галкіна. Впізнавши їх, зловмисник почав провокувати конфлікт.

Оскільки ситуація могла стати загрозливою для багатьох людей, працівник ДСР Дмитро Любичєв повалив опонента на підлогу кількома ударами по обличчю.

Конфлікт між чоловіками, закінчився відкриттям кримінального провадження. Поліцейському інкримінують хуліганство. Чи є фігурантом справи щодо розбірок у нічному клубі Галкін, невідомо.

Журналісти називають Галкіна учасником організованого злочинного угурповання "Залютинські". Він нібито був учасником ще одного конфлікту із застосуванням холодної зброї. Тоді різанина призвела до смерті людини.

Дивіться відео бійки у нічному клубі "Болеро" у Харкові: