24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

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Санкції ЄС щодо Білорусі

Країни Європейського Союзу узгодили санкції щодо Білорусі. ЄС запровадить персональні обмеження проти осіб, причетних до насильства, репресій та фальсифікацій виборів. Список людей узгодять найближчим часом. Також ЄС не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

Дивіться відео: як санкції вплинуть на ситуацію в країні

Зниження "зелених" тарифів в Україні

Сонце, вітер і вода – природні ресурси для видобутку електроенергії. Щоб озеленити енергетику, в Україні з 2008 року закріплені так звані "зелені" тарифи – досить високі, щоб заохотити виробників. А от тепер парламент хоче їх знизити.

Дивіться відео: хто виграє від зниження "зелених" тарифів

Міст, що з'єднує Житомир з Києвом, тріщить по швах

Про реконструкцію славнозвісного міста, який з'єднує Житомир з Києвом, почали говорити більше ніж 10 років тому. Втім ремонту досі немає.

Дивіться відео: хто виправлятиме помилки забудовників

Рослина з Червоної книги окупувала Дніпро

Рослина з Червоної книги розростається по Дніпру. Водяний горіх почав ширитися з Київщини каскадом водосховищ 8 років тому, і за цей час по течії дійшов до Черкас. Рослина перекриває протоки та знищує кисень у воді, через що гине риба.

Дивіться відео: чим небезпечний водяний горіх

Наталка Карпа презентувала новий мініальбом колискових

Українська співачка Наталка Карпа презентувала збірку пісень на виставці художника Юрія Скандакова. Одна із його картин "Соняшник" і стала обкладинкою нового альбому. За словами співачки, саме цей витвір додав натхнення на створення музичного збірника.

Дивіться відео: що розповіла Наталка Карпа про альбом