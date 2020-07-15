З 2013 до 2018 року заробітчани України значно вплинули на економіку Польщі. Так, за цей час українці забезпечили середнє щорічне зростання економіки країни на 0,5% – це одна сьома (13%) від загальної динаміки ВВП Польщі.

Дослідження провели експерти Варшавської школи економіки Павела Стшелецького і Якуба Ґровіца та Роберта Вишинського з Національного банку Польщі.

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Що з’ясували дослідники

Точних даних про кількість українців у Польщі немає, оскільки наші громадяни не завжди працюють офіційно.

Експерти вирішили здійснити власний підрахунок на основі кількох альтернативних наборів офіційних даних:

виданих дозволів на роботу,

інформації прикордонної служби,

даних про платників єдиного соціального внеску,

опитування Нацбанку Польщі в чотирьох великих містах.

Дослідники з’ясували, що всього в Польщі перебуває десь від 900 тисяч до 1,1 мільйона українських заробітчан.

Як українці допомогли економіці Польщі

У період з 2013 до 2018 року саме українці забезпечили зростання ринку праці Польщі в середньому на 0,8% на рік. Це означає, що в ці роки заробітчани забезпечили зростання ВВП Польщі на 0,5% із загальних 3,6%.

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Дослідники також відзначили, що наші громадяни часто працюють за відмінних від поляків умов. Мовляв, робочий день в українців довший, а також вони займаються менш кваліфікованою роботою та отримують меншу заробітну платню.

Масштабна імміграція українців у Польщу з 2013 року є безпрецедентним феноменом сучасної польської історії,

– підсумували автори.

Яка ситуація зараз

У 2018 році українці вже менше їздили на заробітки до Польші. Це означає, що забезпечити тривале ростання економіки Польщі за рахунок заробітчан не вийде.

Зауважимо, що наразі Польща вирішила послабити карантинні обмеження для сезонних працівників, які приїжджають зі Східної Європи. Заробітчани зможуть починати працювати з першого ж дня після приїзду, без проходження 14-денної самоізоляції.

Цікаво! Коронавірус пришвидшив процес автоматизації праці в Європі. Через це десятки мільйони робочих місць можуть зникнути до 2030 року. Чи будуть серед цього списку популярні серед українських заробітчан робочі місця – читайте у матеріалі 24 каналу.