Вплив Коломойського на парламент, забруднення повітря в Києві– Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 17 квітня – події поточного тижня продемонстрували, що вплив Коломойського на парламент досить обмежений. Ухвалений законопроєкт про "поправочний спам", фактично, засвідчив майбутнє ухвалення "антиколомойського" законопроєкту. Київ накрив густий смог. Індекс забруднення повітря у столиці сягнув критичної позначки.
Також у випуску:
Бойовики так званої "ЛНР" вирішили перейменувати Луганськ у Ворошиловград. Таке розпорядження видав їхній самопроголошений лідер Леонід Пасічник.
Російські силовики на окупованих територіях вилучають історії хвороб померлих від COVID-19. Також вони погрожують медперсоналу притягненням до "кримінальної" відповідальності за розголошення інформації про те, що більшість інфікованих у березні 2020 року відвідували Росію.
У кількох обласних центрах місцева влада обмежує рух громадського транспорту на період великодніх свят. Також зачиняють міські цвинтарі для відвідувань, і посилюють патруль, який буде стежити за дотриманням карантину в зонах відпочинку та поблизу церков.
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