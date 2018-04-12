Як зміцнити здоров'я за допомогою тренувань: цікаві деталі

Велосипед – найкращий друг імунної системи, а біг – порятунок судин. Біг підтюпцем, їзда на велосипеді, кардіо і аеробні тренування – дослідники назвали кращий спосіб підняти настрій, зберегти м'язовий тонус і захистити свій мозок від руйнування, яке приходить зі старінням. А для досягнення результату в більшості випадків у вас вже є все необхідне – ваше тіло.

За даними фахівців, найефективнішими є дві форми тренувань. Аеробна, яка сприяє запобіганню серцево-судинних захворювань та силова, яка зберігає м'язи в тонусі.

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В результаті навантажень на організм, людина формує здорову фігуру, знімає стрес і просто насолоджується процесом. Спорт є профілактикою багатьох захворювань і робить корисний вплив на весь організм, дозволяючи прожити щасливе життя.

Про це повідомляє "Reputacia.in.ua" з посиланням на видання, яке визначило кращі способи і програми тренувань.

Біг підтюпцем: захист серця



Біг підтюпцем

Багато з нас з віком стають менш рухливими. Згодом це може призвести до напруження м'язів серця, в тому числі і тих, які розташовані в лівій камері і грають ключову роль у постачанні тіла "кисневої" крові. Вчені провели незвичайний експеримент, розділивши 53 людини на 2 групи. Одна з них виконувала аеробні вправи, інша – займалася йогою.

Результати дослідження здивували: люди, які тренувалися з більш високою інтенсивністю, продемонстрували значне покращення в роботі серця. Дослідники заявили, що отримані результати, дають їм право стверджувати, що за допомогою таких тренувань можна запобігти або навіть позбутися від серцево-судинних захворювань.

Їзда на велосипеді: захист імунної системи



Їзда на велосипеді

Імунна система, яка важлива при захисті від інфекцій, зміцнюється під час помірної кардіоактивності, такій, як велопрогулянка. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Aging Cell. В ході експерименту фахівці порівняли показники 125 осіб у віці від 55 до 79 років, які займаються велосипедним спортом на аматорському рівні, порівнявши їх з 75 людьми, які рідко або взагалі ніколи не тренувалися. Було встановлено, що у велосипедистів набагато більше м'язової маси і набагато менше жиру і холестерину в організмі.

Також у велосипедистів виявилася більш здорова і молода імунна система. Зокрема, це стосується органу, званого тимусом, який відповідає за генерацію ключових імунних Т-клітин. У людей тимус починає скорочуватися, а виробництво Т-клітин починає знижуватися приблизно в 20-річному віці. Однак, дослідження показало, що тимусові залози вже літніх велосипедистів виглядали як у більш молодих людей: їх організм виробляв стільки ж Т-клітин.

Силові тренування: захист м'язів



Силові тренування​

Щоб зміцнити м'язи тіла, обов'язково варто включити в своє тренування планки і присідання, також можна використовувати штанги та гантелі. Але не варто забувати про те, що важкі ваги для меншої кількості повторень, легкі – для більшого. Кріс Джордан – фізіолог, який придумав 7-хвилинне тренування, заявляє, що дорослі люди повинні включати силові заняття 2 або 3 рази на тиждень в свій розклад.

Аеробні тренування: зарядка для мозку



Аеробні тренування

Такі заняття захистять вас від старіння через скорочення функцій мозку. У міру того як ми старіємо, мозок починає працювати менш ефективно. Наприклад, наша пам'ять може бути не такою гострою, як раніше. Люди похилого віку, у яких розвивається хвороба Альцгеймера, часто входять в стадію, відому як помірний когнітивний розлад, яке викликає більш серйозні проблеми з пам'яттю, мовою, мисленням і судженням.

За даними дослідження, в якому взяли участь літні люди у віці від 60 до 88 років, які здійснювали 30-хвилинні прогулянки 4 рази на тиждень протягом 3 місяців, значно покращили свою пам'ять.

Кардіотренування: допомога для пам'яті і шкіри



Кардіотренування

Такі вправи можуть допомогти в збільшення розмірів областей мозку, пов'язаних з пам'яттю. Згідно з даними дослідження, в якому взяли участь 86 жінок у віці від 70 до 80 років, які двічі на тиждень протягом 6 місяців займалися силовим тренуванням (підйом ваги) або аеробним (ходьба чи плавання), значно покращилася пам'ять.

Експеримент, проведений вченими з Університету Макмастера, показав, що люди старші 40 років, які регулярно проводили кардіотренування, мали більш здорову шкіру, ніж люди, які ведуть малорухливий спосіб життя. Стан шкіри людей, які приділяли увагу тренуванням, був порівнянний з результатами 20-30-річних осіб.