Впливовий американський аналітик вказав на успіх України
Аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд відзначив прискорення економічного зростання України.
Відповідну згадку він опублікував в Twitter.
Зокрема, Аслунд назвав гарною економічною новиною дані, опубілковані Державною службою статистики України.
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Валовий внутрішній продукт зріс за попередніми даними на 3,1% за перший квартал, у порівнянні з тим самим періодом попереднього року, після того як зростання було лише на 2,2% в четвертому кварталі 2017 року,
– пояснив аналітик.
Як роз’яснила економіст дослідницького підрозділу The Economist Group Агата Демараїс зростання відбулося завдяки підвищенню інвестицій та зміцнення купівельної спроможності українців.
Джерело: 24 Канал
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