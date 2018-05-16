Впливовий американський аналітик вказав на успіх України

Аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд відзначив прискорення економічного зростання України.

Відповідну згадку він опублікував в Twitter.

Зокрема, Аслунд назвав гарною економічною новиною дані, опубілковані Державною службою статистики України.

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Валовий внутрішній продукт зріс за попередніми даними на 3,1% за перший квартал, у порівнянні з тим самим періодом попереднього року, після того як зростання було лише на 2,2% в четвертому кварталі 2017 року,

– пояснив аналітик.

Ukraine: finally some good economic news. Gross domestic product rose a preliminary 3.1% yoy in Q1 after growing only 2.2% in Q4 2017. — Anders Åslund (@anders_aslund) 15 травня 2018 р.

Як роз’яснила економіст дослідницького підрозділу The Economist Group Агата Демараїс зростання відбулося завдяки підвищенню інвестицій та зміцнення купівельної спроможності українців.