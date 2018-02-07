Вранье: три самых неправдивых фразы депутатов и чиновников в Украине

Три самых глупых фразы руководителей Украины, которыми они оправдывают нежелание думать глобально, ставить амбициозные цели и строить стратегии их достижения:

"Трудно делать реформы во время войны" "Чтобы делать реформы надо больше денег" "Вы же видите, с кем приходится работать, где взять людей?"

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1. На самом деле, реформы успешно проводятся как во время войны, так и во время мира.

Во время войны – даже более эффективно, потому что война консолидирует общество и давит на политическую элиту.

Израиль демонстрирует экономический рост даже во время войн. Структурные реформы ограничивает не война – а качество планирования и мобилизации человеческих и материальных ресурсов.

2. Чтобы делать реформы денег всегда хватает. Потому что самая первая и главная реформа – это научиться жить по средствам. То есть привести в соответствие планы развития с наличным бюджетом. Опираться на то, что есть у тебя в руках сейчас.

Реформа – это концентрация наличных людских и материальных ресурсов. Чтобы с наличными ресурсами давать результат, надо научиться ставить более реалистичные цели, обеспечить более реалистичные условия работы, достигать соизмеримых с ресурсами результататов.

3. Люди в Украине есть и никаких проблем с их набором не существует. Но в глобальном мире за привлечение качественной рабочей силы надо конкурировать – а не строить отношения по советской модели, ожидая что люди должны идти сами, ведь "всегда так было", ведь "у нас и таких условий в мое время не было".

Сегодня люди идут без всяких проблем, если четко ставятся цели – куда стремиться, если проводится отбор по профессиональным качествам, а не по знакомству, если в коллективе есть достойные лидеры, если создаются мотивации для достижения результатов и существует взаимодействие, групповая динамика, и если условия труда и его оплата отвечают предъявленным требованиям.

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