Вражає абсурдом: як Яценюк спустошує кишені українців на піар перед виборами

За декілька місяців до виборів президента провладні блогери почали цинічно виправдовувати корупцію. Їхня логіка вражає абсурдом, мовляв, якщо би не корупція, то у влади не було б тіньових грошей для фінансування своїх медіа, і вони не змогли б протистояти російській пропаганді.

З такою версією виступив наближений до "Народного фронту" блогер Карл Волох, який сам, коли ще був громадянином Ізраїля, невідомо яким чином в часи мера-корупціонера Леоніда Черновецького обзавівся землею на Печерську для будівництва багатоповерхових будинків.

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Ще одним адвокатом влади виступив наближений до "Народного фронту" журналіст Віталій Портников, який договорився до того, що завдяки корупції зберігається політична конкуренція в Україні та не побудовано авторитаризм.

Обидві тези є абсолютною маячнею. Боротися з пропагандою Путіна треба не створенням своєї пропагандистської машини, для утримання якої потрібно красти гроші. Боротися треба реальними реформами, а не їх імітацією під корупційний музон, що відвертає громадян від власної держави та робить країну легкою здобиччю агресора.

І так само корупція лише наближає авторитаризм, коли люди втомлені постійним падінням рівня життя та незаконним збагаченням чиновників, починають марити приходом до влади "сильної руки". Але цинічна кампанія з легалізації корупції має просте пояснення. Це – бажання зберегти владу чинними кланами. А також наперед сформувати потрібну суспільну думку в переддень нових викриттів.

Ідеться, зокрема, про гучну справу Миколи Мартиненка, яка зараз почала слухатися в суді. Мартиненку, який є найближчим соратником Арсенія Яценюка, інкримінуються привласнення державних коштів на корупційних схемах з постачання обладнання для атомних електростанцій із Чехії та уранового концентрату з Казахстану.



Микола Мартиненко

На лаві підсудних опинилося усе організоване злочинне угрупування. До якого, окрім Мартиненка, також увійшов і наближений до нього "смотрящий" на прізвище Руслан Журило. Він контролював державні потоки на державному підприємстві "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", яке за наслідками Революції гідності віддали на розграбунок "Народному фронту".

І тепер, як випливає з документів розслідування, проведеного НАБУ, гроші, які виводилися з державного підприємства, витрачалися не лише на особисті потреби Мартиненка – оренду нерухомості для його рідних, перельоти або медичні послуги закордоном. Частина цих грошей – вдумайтеся – було заплачено міжнародним лобістам для піару Арсенія Яценюка!



Арсеній Яценюк

Встановлено, що лобістам переказували гроші з тих відкатів, які накопичувалися на рахунках австрійської фірми-прокладки Steuermann, що контролювалася Мартиненком, а оперативне управління нею здійснював згаданий Журило. Так, в матеріалах справи Мартиненка є докази, що Журило, здійснив щонайменше два перекази на 100 та 200 тисяч доларів американській лобістській компанії Apco Worldwide.

Так, перший транш датований 10 березня 2015 року, другий – 23 березня 2015 року. Зацитую обвинувальний акт щодо Мартиненка: "Журило, перебуваючи у місті Київ, користуючись коштами, одержаних компанією Steuermann від Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", виконуючи попередні домовленості між Мартиненком та Переломою (а це заступник голови Нафтогазу) щодо перерахування коштів на розрахунковий рахунок компанії Apco Worldwide, забезпечив перерахування з рахунку №LV65PARX0005924960001 компанії Dallas Fuel коштів у сумі 200 тисяч доларів США на розрахунковий рахунок компанії Apco Worldwide №GB34BNPA40638411718048, що відкритий у BNP Paribas, з призначенням платежу: на оплату послуг компанії Apco Worldwide, що за курсом НБУ на дату їх перерахування становить 4,35 мільйона гривень".

Аналогічно було зроблено другий платіж. Тобто в сумнівні оборудки, які схожі на відмивання коштів, корупціонери з партії колишнього прем'єр-міністра втягнули навіть світову визнану компанію. Саме ця фірма була найнята для створення позитивного іміджу екс-прем'єра Арсенія Яценюка та просування його в Америці.

Американська компанія визначила сферу своєї відповідальності як "контакти з медіа, залучення зацікавлених сторін та стратегічні комунікації з метою сприяння позитивним відносинам між США та урядом України", про це ідеться у звіті до американського Мін'юсту старшого директора APCO Террі В. Джада.

Зараз Яценюк та його соратники намагаються вберегти свої теплі крісла при владі. Розуміючи, що "Народний фронт" має нульові шанси пройти до наступного парламенту, вони вирішили балотуватися по окремо через мажоритарні округи. Так, уже зараз Сергій Пашинський окучує округ в Житомирській області, а Максим Бурбак – у Чернівецькій. Саме тому нинішні корупціонери не зацікавлені у зміні системи виборів, яка назавжди викинуть їх на політичний смітник.

Але саме тому в зміні системи виборів має бути зацікавлений український народ, бо тільки шляхом скасування мажоритарки можна почати очищення політики від корупціонерів. А без цього гроші українського бюджету і далі будуть дерибанитися кількома родинами, які дорвалися до влади.