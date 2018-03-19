Вражаючий порятунок: працівники зняли собаку з 100 метрового саркофагу над Чорнобильською АЕС

Польський мандрівник і член фонду Clean Futures Лукаш Завадські опублікував ролик із порятунком собаки з даху саркофага в Чорнобилі.

Він розповів, що це сталося в лютому 2018 року, під час візиту в зону відчуження.

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Собака залізла на саркофаг "Укриття-2", який закриває зруйнований четвертий енергоблок АЕС. За словами Завадські, їй на допомогу прийшли троє робітників, у яких було альпіністське спорядження.

Їм довелося забратися на висоту 92 метрів. Вони закріпили собаку рятувальними пасками і разом з нею спустилися на землю.