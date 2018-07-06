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Враження, що тебе вже списують як "стару яловичину", – українка про особистий рекорд

244 Читать новость на русском
Христина Стуй
Христина Стуй

Українська легкоатлетка Христина Стуй на етапі "Діамантової ліги" в Лозанні повторила особистий рекорд, який нещодавно встановила на змаганнях Meeting Stanislas у французькому Нансі (27 червня).

У забігу В на дистанції 100 метрів Стуй знову показала результат 11,22 с, фінішувавши третьою.

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Цікаво, що після виступу в Лозанні 30-річна Стуй в Instagram написала історію про те, що потрібно продовжувати виступати і демонструвати результати в будь-якому віці.

"Хочу сказати віковим спортсменам, щоб завчасно не опускали руки і були сильними перед травмами, які дуже сильно вибивають, я знаю, плюс ці постійні питання "що ти збираєшся робити після спорту?" Враження, що тебе вже списують як "стару яловичину", - написала Христина Стуй.

 

“You give me hope!”,-сказала мені моя суперниця після забігу в Лозанні,коли я відкрила тайну на рахунок свого віку Хочу сказати віковим спортсменам,щоб раніше часу не опускали руки і були сильними перед травмами,які дуже сильно вибивають я знаю,плюс ці постійні запитання «що ти збираєшся робити після спорту?» враження,що тебе уже списують як «старую говядину» Забудьте про стереотип- спорт до 30,для того ми виходимо на трек,щоб ламати будь-які ліміти в голові,знаю про що говорю і в такому віці можна ставити особисті рекорди,головне,щоб це усвідомлення прийшло,краще прислухайтесь до свого тіла і самопочуття сьогодні і ви получите свої плоди,вірте мені. Соррі мама в декрет мені ще рано be continued... #lausanne #DL #tracknation #roadtoberlin #shutupandrun

Публикация от Kristina Stuy (@kristina_stuy)

Також Христина Стуй кваліфікувалася в дисциплінах в бігу на 100 та 200 метрів на основний старт літнього легкоатлетичного сезону – чемпіонат Європи, який 7-12 серпня пройде у Берліні.

Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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