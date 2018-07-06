Враження, що тебе вже списують як "стару яловичину", – українка про особистий рекорд

Українська легкоатлетка Христина Стуй на етапі "Діамантової ліги" в Лозанні повторила особистий рекорд, який нещодавно встановила на змаганнях Meeting Stanislas у французькому Нансі (27 червня).

У забігу В на дистанції 100 метрів Стуй знову показала результат 11,22 с, фінішувавши третьою.

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Цікаво, що після виступу в Лозанні 30-річна Стуй в Instagram написала історію про те, що потрібно продовжувати виступати і демонструвати результати в будь-якому віці.

"Хочу сказати віковим спортсменам, щоб завчасно не опускали руки і були сильними перед травмами, які дуже сильно вибивають, я знаю, плюс ці постійні питання "що ти збираєшся робити після спорту?" Враження, що тебе вже списують як "стару яловичину", - написала Христина Стуй.

Також Христина Стуй кваліфікувалася в дисциплінах в бігу на 100 та 200 метрів на основний старт літнього легкоатлетичного сезону – чемпіонат Європи, який 7-12 серпня пройде у Берліні.