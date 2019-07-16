Врегулювання Кабміном екологічних перевірок стане важливим кроком у наведенні порядку в портах

17 липня уряд розгляне Порядок взаємодії держорганів в портах з екологічних питань.

На засіданні уряду, яке відбудеться завтра, 17 липня, має бути розглянутий новий Порядок взаємодії держорганів щодо захисту природного середовища в портах. З огляду на ті корупційні ризики, які на сьогодні несуть неправомірні перевірки та спроби затримання суден екоінспекторами, уряд просять прийняти документ, що стане першим кроком для нормалізації ситуації в українських портах.

"На виконання доручення Кабінету міністрів України на базі Державної регуляторної служби в жовтні 2018 року було створено Робочу групу, учасниками якої є представники Міністерства інфраструктури України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Державної морської адміністрації, Адміністрації морських портів України, профільних асоціацій та бізнес-співтовариств. В рамках Робочої групи був напрацьований проект Порядку взаємодії, який буде розглядатися на засідання уряду. Американська торгова палата закликає уряд вжити згаданий Порядок взаємодії, який стане першим кроком для налагодження ситуації в портах України при здійсненні перевірки судів", – заявили в коментарі ЦТС в Американській торговельній палаті в Україні (АСС).

Менеджер АСС з питань стратегічного розвитку Лідія Левицька при цьому нагадала, що питання про перевірку суден в морських портах України екологічними інспекторами було піднято урядом ще 27 березня поточного року, коли на засіданні Кабміну було прийнято постанову КМУ №367, яким були заборонені перевірки судів в морських портах України до завершення розробки відповідних нормативних документів, зокрема, Порядку взаємодії Адміністрації морських портів і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну дарчу політику щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (далі – поруч взаємодії), Порядку проведення перевірок, взяття проб води та проведення їх аналізу, Порядку нарахування розміру відшкодування та сплати збитків, завданих внаслідок забруднення із суден.

Проте, не дивлячись на заборону з боку Кабміну, випадки перевірок і спроб затримання суден екоінспекторами в портах продовжилися.

Бізнес стурбований такими діями, оскільки незрозуміло, якими законодавчими нормами регулюються такі перевірки і накладення штрафів,

– заявляли з цього приводу в Європейській бізнес асоціації.

У зв'язку з цим 13 липня в Одесі президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою призупинити на два місяці перевірки судів співробітниками Державної екологічної інспекції в морських портах України. Цей термін він обґрунтував тим, що, на його думку, новообраний парламент почне приймати необхідні закони для врегулювання даної проблеми.

Разом з тим, глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна впевнена, що уряд повинен вже зараз прийняти розроблений ДРС Порядок. "Вона (Екологічна інспекція – ред.) не може діяти на території морських портів самостійно. А вона може діяти з контролюючими органами, які для цього створені, тобто з Морською адміністрацією. Тільки з нею вона може заходити на судно. Але заходити тільки в обґрунтованих випадках, а не просто тримати судно, фактично примушуючи до будь-яких неформальних відносин", – заявила Ляпіна.

Менеджер АСС Лідія Левицька пояснила, що взаємодія держорганів, згідно з новим Порядком, наприклад, буде стосуватися виявлення випадків забруднення в межах акваторію морських портів. Так, передбачається, що адміністрація морського порту буде фіксувати факти забруднення і повідомляти в екологічну інспекцію про виявлений факт, здійснюючи відбір проб фонових показників якості води акваторію порту. Як тільки морська екологічна інспекція отримала повідомлення про факт забруднення – держекоінспектор буде направлений до відповідного морського порту і буде здійснено відбір проб вод акваторію морського порту в місці забруднення, склавши відповідний акт обстеження акваторії порту в місці забруднення і відбору проб води.

"Важливо, що відбір проб води та проведення їх аналізу здійснюється в порядку, встановленому Кабміном (Порядок відбору проб води та проведення їх аналізу розробляється в рамках Робочої групи при ДРС). Після чого, в лабораторних умовах, порівнюються результати проб води, відібраних в місці забруднення (відібрані держекоінспекторами) з фоновими показниками (відібрані адміністрацією морського порту). Складається акт погіршення якості води, який фіксується підписами адміністрацією морського порту і екоінспектором. Якщо факт погіршення якості води в акваторії морського порту підтверджується і буде з'ясовано, що джерелом забруднення є судно – тільки тоді можлива перевірка судна на предмет можливого забруднення", – розповіла Левицька.