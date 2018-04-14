Пока Путин находится у власти в России, его враги будут друзьями Украины

При всем несовершенстве формулы "враг моего врага – мой друг", она работает тысячелетиями.

Временный союз для того, чтобы победить противника, превосходящего тебя силой, вооружениями и числом – это не позор, а холодный расчет.

Читайте также: Россию нужно побеждать не быстро – ее не взять наскоком

Правда, выбирать себе союзников надо с оглядкой, чтобы потом 70 лет не рассказывать, что с Гитлером – это не поцелуй в десна и не совместные военные операции, а восточная хитрость, чтобы удобнее было до Волги катиться.

На сегодня, иллюзия того, что Россия нам дружественна и близка, может стоить нам не независимости, а полной потери государственности, даже такой условной, как была в СССР. Путинский режим – это режим врага, гитлеровский, большевистский – нужное сами выберете. Само его существование – это угроза миру, безопасности на планете и нам (мы в конце очереди, но на расстоянии одного танкового броска). И воспринимать его надо так – как опасного, жестокого и кровожадного врага, а не размазывая сопли по табло от сладости совместных воспоминаний.

Дружить и сосуществовать можно с народом, а не с режимом и его адептами. Пока у власти находится маленький плешивец – его враги будут моими друзьями.

Читайте также: Если у РФ имидж гопников, то нечего удивляться, что все относятся к ним так же