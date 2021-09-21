Рятувальникам про цей інцидент повідомили приблизно о 2 годині ночі. Тіло загиблої дістали з автомобіля ще до їх приїзду.

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Спершу загорівся мотор

Загиблій водійці легковика було приблизно 29 років (народилася в 1992 році). Її тіло діставали з автомобіля вже без ознак життя.

Рятувальники після прибуття одразу почали гасити полум'я. це вдалося зробити за 20 хвилин. Загальна площа пожежі була 4 квадратних метри. Вона почалася в моторі автомобіля.

У телеграм-каналі Олега Єрмолинського повідомили, що це сталося в Інгулецькому районі. Наразі ще невідомо, яка була причина цієї аварії.

Моторошна аварія із загорянням у Кривому Розі / Фото ДСНС і телеграма Олега Єрмолинського

Інша трагедія нещодавно

На трасі неподалік від виїзду з Білої Церкви 18 вересня легковик з'їхав на великій швидкості з дороги в кювет. Як наслідок, він почав перекидатися.

В аварії загинули 3 людини, які були в авто. На фото з місця помітно, що корпус транспорту був абсолютно понівеченим і не вибилися частина вікон. Очевидці повідомили, що деякі з пасажирів під час трагедії опинилися в багажнику.