Врізався та перекинувся: в Одесі сталась жорстка аварія позашляховиків – відео з місця

В Одесі вночі 29 жовтня сталася жорстка аварія 2 позашляховиків. Їхній удар був настільки сильним, що одна з автівок відлетіла та перекинулася на бік.

Це сталося в місці перетину вулиці Малиновського, а також вулиці Івана та Юрія Лип. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

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Автомобіль, що перекинувся в Одесі / Фото УСІ

Що розповіли очевидці

На фото та відео з місця помітно, що в автомобілі Toyota RAV4 сильно побита передня частина. А в авто Hyundai пошкоджень більше: побита частина корпусу та відламане колесо.



Місце аварії до приїзду поліції / Фото УСІ

Очевидці згодом повідомили, що Hyundai після зіткнення вилетів на паркувальні стовпчики. Саме через це авто перекинулося на правий бік. Туди одразу прибули правоохоронці, які встановлювали обставини інциденту.

Правоохоронці працюють на місці аварії: дивіться відео

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