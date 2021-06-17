Наразі відомо, що аварія трапилась на вулиці Набережна Перемоги, що у Соборному районі Дніпра. Рятувальників про неї повідомили орієнтовно о 00:30 17 червня.

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Постраждали двоє людей

Рятувальники отримали повідомлення про аварію та відразу виїхали на місце. Вони встановили, що легковик Subaru Forester зіткнувся з електричним стовпом.



Через небезпеку падіння стовпа, до роботи залучили більше працівників служб / Фото ДСНС

Внаслідок аварії водія та пасажира переднього сидіння затисло металевими конструкціями понівеченої автівки.Ба більше, через загрозу падіння бетонної опори, залучили спецтехніку та комунальників.

Камери зафіксували момент аварії: дивіться відео

Надзвичайники зрізали дах та передню панель приладів авто. Тільки так вони витягнули та врятували людей.

Наразі відомо, що в автівці були:

пасажир 2003 року народження. Його госпіталізували у Дніпровську міську клінічну лікарню. Попередній діагноз – перелом стегнової кістки з двох сторін;

водій 2002 року народження. Його відвезли у Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова. Наразі відомо, що в чоловіка закритий перелом ніг та синдром тривалого здавлення.



Рятувальники витягнули людей з понівеченого авто / Фото ДСНС

Допомагали ліквідувати наслідки аварії 11 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС. Наразі поліція проводить слідчі дії, щоб встановити обставини аварії.

Після аварії у Дніпрі рятувальники витягнули людей: дивіться відео

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