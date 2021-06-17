Наразі відомо, що аварія трапилась на вулиці Набережна Перемоги, що у Соборному районі Дніпра. Рятувальників про неї повідомили орієнтовно о 00:30 17 червня.
Варто прочитати Мав золоті руки: що відомо про трагічно загиблого у ДТП лікаря з Києва
Постраждали двоє людей
Рятувальники отримали повідомлення про аварію та відразу виїхали на місце. Вони встановили, що легковик Subaru Forester зіткнувся з електричним стовпом.
Через небезпеку падіння стовпа, до роботи залучили більше працівників служб / Фото ДСНС
Внаслідок аварії водія та пасажира переднього сидіння затисло металевими конструкціями понівеченої автівки.Ба більше, через загрозу падіння бетонної опори, залучили спецтехніку та комунальників.
Камери зафіксували момент аварії: дивіться відео
Надзвичайники зрізали дах та передню панель приладів авто. Тільки так вони витягнули та врятували людей.
Наразі відомо, що в автівці були:
- пасажир 2003 року народження. Його госпіталізували у Дніпровську міську клінічну лікарню. Попередній діагноз – перелом стегнової кістки з двох сторін;
- водій 2002 року народження. Його відвезли у Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова. Наразі відомо, що в чоловіка закритий перелом ніг та синдром тривалого здавлення.
Рятувальники витягнули людей з понівеченого авто / Фото ДСНС
Допомагали ліквідувати наслідки аварії 11 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС. Наразі поліція проводить слідчі дії, щоб встановити обставини аварії.
Після аварії у Дніпрі рятувальники витягнули людей: дивіться відео