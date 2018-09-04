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ВРУ розпочала роботу: у парламенті розглянуть законопроект щодо блокування сайтів

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У Верховній Раді стартує перший день повноцінної роботи у сесійній залі. Сповнені сил після тривалих канікул, сьогодні народні обранці вже мають чимало роботи. Працюватимуть і на пленарному засіданні, і в комітетах. Зокрема, комітет з питань інформатизації та зв’язку розгляне законопроект, який полегшить процедуру блокування сайтів.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Анастасія Кримова.

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Спочатку депутати ухвалять порядок денний цієї сесії. Далі вони мають розглянути блок питань інтелектуальної власності. На порядку денному немає таких важливих питань як оновлення ЦВК чи друге читання законопроекту щодо змін виборчого законодавства. Проте варто нагадати, що наприкінці минулої сесії Андрій Парубій обіцяв з цих питань розпочати роботу 9-ї сесії Парламенту. 

Також 4 вересня має відбутися комітет, на якому розглянуть законопроект щодо блокування сайтів. "Якщо будь-який сайт опублікував те, що не сподобалось політикам, і що становить загрозу нацбезпеці країни, вони можуть на деякий час, до двох діб, цей сайт заблокувати без рішення суду чи інших правоохоронних органів", – пояснила кореспондентка. 

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство
Джерело: 24 Канал
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