Врятовану у Бородянці кішку назвали Шафкою та вже знайшли їй нових господарів

На днях ми розповідали зворушливу історію кішки, яку вдалося врятувати у зруйнованій багатоповерхівці Бородянки. Тепер же стало відомо, що її назвали Шафою, а також знайшли нову домівку.

Врятувати пухнасту вдалося завдяки зусиллям "ЗооПатруля". Він же й розповів про те, що кішка не лише отримала нове ім'я, а й потрапила у турботливі руки.

Читайте також Росіяни взяли в полон бабака-віщуна Тимка: тварини на біостанції – під загрозою

Кішку назвали символічно

Зауважимо, що кішка пробула на сьомому поверсі поруйнованого будинку. Його окупанти знищили на початку березня. Відтак, пухнаста дивом протягом двох місяців трималася за життя. Тож не дивно, що її назвали Шафою. Як ту саму шафу в іншій квартирі у Бородянці.



Кішку назвали Шафою на честь тієї самої кухонної шафки / Ілюстрація з інстаграму "ЗооПатруля"

Після огляду ветеринарів стало відомо, що кішці понад 10 років. До такого висновку вони дійшли, оглянувши стан її зубів.

Коли ми дивимося на мордочку Шафи, то думаємо, що якби вона не застрягла на тому будинку, то особисто розгромила б всю армію окупантів,

– жартують у "ЗооПатрулі".

Шафу у себе прихистили її ж рятівники. Ба більше, у неї з'явилася ще й особиста сторінка в інстаграмі. На ній вона розповідає про своє життя, а також ділиться планами, як знищуватиме окупантів.

У "ЗооПатрулі" підкреслили, що протягом кількох місяців таємна зброя України просто застрягла на сьомому поверсі у будинку в Бородянці. Тепер же вона – та сама Шафа – вибралася та готова до дій.



Жартують, що Шафа – та сама таємна українська зброя / Ілюстрація Максима Паленка

Історія порятунку Шафи з Бородянки

Про порятунок кішки розповіли у ДСНС. Рятувальники поділилися світлинами, на яких можна побачити, як за допомогою пожежної машини хвостату діставали з 7 поверху зруйнованої багатоповерхівки у Бородянці.

Зауважимо, що у місцевих пожежників настільки довгої автодрабини не було. Тож її привезли з Ірпеня. Адже покидати залишати кішку ніхто собі навіть дозволити не міг.

Після операції з порятунку руду передали до "ЗооПатруля". Організація відразу ж відвезла кішку до ветеринара, щоб дізнатися, в якому вона стані.

Зауважимо, що визволити кішку з бетонного полону вдалося завдяки активісту Євгену Кібецю. Він у своєму фейсбуці розповів, що вона застрягла на 7 поверсі та потребує допомоги. Рятувальники зголосилися дістати пухнасту практично відразу ж.

Варте уваги – Пропагандисти зганьбилися через символ "бабусі з прапором СРСР": дивіться відео