Кіт провалився в колодязь на Харківщині майже 2 тижні тому. Він голосно нявчав, тому місцеві мешканці кілька разів самостійно намагалася врятувати, тварину. Однак глибина колодязя та таємна схованка чотирилапого не дозволяли цього зробити.

На порятунок зважились місцеві діти. Вони віднайшли місцеву організацію з порятунку тварин, що погодилася допомогти. Актуально Тиждень ідентифікації тварин: що робити, якщо ви знайшли на вулиці собаку або кішку Порятунок котика: деталі Кіт провалився у 18-метровий колодязь у селі Мале Веселе.

Ініціаторами визволення кота стали діти, яких бентежило нявчання котика з колодязя. Вони звертались до ДСНС та волонтерів, допомогла їм профільна організація.

Для спуску використали альпіністське спорядження: один із чоловіків спустився до дна колодязя, щоб забрати тваринку.

Виявилося, що кіт сидів на зовнішньому боці бетонних кілець, які є основою колодязя. Він заліз в щілину між ними. Її ширина була не більше, ніж 5 сантиметрів.

Рятувальник розширив бетону опору кувалдою: за кілька хвилин кіт вже опинився нагорі та ще й віднайшов собі власницю. Його забрала одна з небайдужих дівчат, яка наполягала на порятунку чотирилапого.

Рятувальники зазначили, що вусань вижив завдяки тому, що мав доступ до води. Порятунок чотирилапого у селі Мале Веселе: відео