Врятували кота з 18-метрового колодязя на Харківщині: миле відео
Кіт провалився в колодязь на Харківщині майже 2 тижні тому. Він голосно нявчав, тому місцеві мешканці кілька разів самостійно намагалася врятувати, тварину. Однак глибина колодязя та таємна схованка чотирилапого не дозволяли цього зробити.
Джерело:Animal Rescue Kharkiv
На порятунок зважились місцеві діти. Вони віднайшли місцеву організацію з порятунку тварин, що погодилася допомогти.
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Порятунок котика: деталі
- Кіт провалився у 18-метровий колодязь у селі Мале Веселе.
- Ініціаторами визволення кота стали діти, яких бентежило нявчання котика з колодязя. Вони звертались до ДСНС та волонтерів, допомогла їм профільна організація.
- Для спуску використали альпіністське спорядження: один із чоловіків спустився до дна колодязя, щоб забрати тваринку.
- Виявилося, що кіт сидів на зовнішньому боці бетонних кілець, які є основою колодязя. Він заліз в щілину між ними. Її ширина була не більше, ніж 5 сантиметрів.
- Рятувальник розширив бетону опору кувалдою: за кілька хвилин кіт вже опинився нагорі та ще й віднайшов собі власницю. Його забрала одна з небайдужих дівчат, яка наполягала на порятунку чотирилапого.
- Рятувальники зазначили, що вусань вижив завдяки тому, що мав доступ до води.
Порятунок чотирилапого у селі Мале Веселе: відео
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