Врятували кота з 18-метрового колодязя на Харківщині: миле відео

14:44

Кіт провалився в колодязь на Харківщині майже 2 тижні тому. Він голосно нявчав, тому місцеві мешканці кілька разів самостійно намагалася врятувати, тварину. Однак глибина колодязя та таємна схованка чотирилапого не дозволяли цього зробити.