Врятували немовля з COVID-19: у Дніпрі медики зберегли ще одне життя
У Дніпровській лікарні медики врятували немовля. Воно народилося від мами, яка заразилася коронавірусом під час вагітності.
Джерело:"Наше місто"
Дитя народилося з підвищеною температурою. Медикам вдалось її стабілізувати.
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На щастя, і мама, і немовля одужали та вже виписані з лікарні.
Що відомо про коронавірус в Дніпрі у дітей
- Загалом 2 369 підтверджених випадків коронавірусної хвороби серед дітей зареєстрували в Дніпрі від початку пандемії.
- Головна лікарка Міської дитячої клінічної лікарні № 6 Ліна Чергінець прокоментувала ситуацію.
- Вона зазначила, що від в цій лікарні було 394 пацієнти з підтвердженим діагнозом коронавірусу, 93 із них госпіталізували.
- Ліна Чергінець додала, що найбільша кількість "ковідних" пневмоній у дітей зареєстрували у березні 2021 року.
- За минулу добу, 26 квітня, на Дніпропетровщині зафіксували 444 нових випадки коронавірусу.
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