У Дніпровській лікарні медики врятували немовля. Воно народилося від мами, яка заразилася коронавірусом під час вагітності.

Дитя народилося з підвищеною температурою. Медикам вдалось її стабілізувати.

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На щастя, і мама, і немовля одужали та вже виписані з лікарні.

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