"Врятувати українську економіку": новий серіал, у якому Зеленський грає президента

Пригодницький серіал під назвою "Врятувати українську економіку" триває. У головних ролях: Володимир Зеленський у ролі президента України, Коломойський у ролі головного антигероя, Дубінський, Бужанський та інші в другорядних ролях посіпак Коломойського.

Акторський склад

У ролі народних депутатів – "Слуги народу". Експерти й активісти — головні противники Коломойського. Його посіпаки називають "соросятами".

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Народ України грає в епізодичних ролях, але переважно є глядачем. Єдина його перевага над усіма іншими – він може змінювати деяких акторів. Ще є МВФ у ролі таємничого персонажа, який може допомогти, але постійно вимагає самовдосконалення головних героїв.

У попередніх серіях

Коломойський через свій банк намагався вкрасти гроші українців. За що президент, його тоді грав інший актор, забрав у нього банк. До речі, попередній актор глави держави у кадрі тримався нормально. Проте за кадром постійно дерибанив реквізит. Тому глядачі його вирішили змінити.

Різкий сюжетний поворот – епідемія коронавірусу – стала для нового президента тією перешкодою, яка змусила звернутися до мудрих порад МВФ. Міжнародний валютний фонд може допомогти. Але перед тим, як надати допомогу, хоче, щоби Зеленський довів: сценарій переписувати не буде.

Як МВФ допоможе Україні?Володимир Зеленський заявив, що розмір першого траншу МВФ може скласти 1,7 – 2 мільярди доларів. А розмір кредитної програми має зрости з 5,5 до 8 мільярдів доларів.



У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає 2 вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.

Новий президент нібито прийняв умови МВФ, депутати проголосували за "антиколомойський" законопроєкт. І тут з'явилися посіпаки Коломойського і з усіх сил намагалися переконати глядачів, що МВФ – це зло і його порад слухати не треба.

У попередніх серіях у них іноді це навіть виходило: вдалося замінити деяких другорядних акторів, що грали Кабмін. Але, як виявилось, уряд у цьому серіалі нічого не вирішує, тому посіпакам це не допомогло.

Коли депутати прийняли в першому читанні "антиколомойський" законопроєкт, посіпаки закидали його правками. Мовляв, якщо почнете розглядати усі, то заблокуєте роботу Ради. У такому разі серіал доведеться закрити на рік.

Депутати, які побили рекорд законодавчого спаму:



• Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;

• Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;

• Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;

• Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;

• Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;

• Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;

• Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

Експерти й активісти придумали, як обійти правки: треба прийняти ще один закон, який заборонив би вносити тисячі правок. Це розблокує "антиколомойський" законороєкт. Але й посіпаки теж не сплять вони планували й цей закон закидати правками. Олександр Дубінський вимагав, аби закон розглядали в трьох читаннях. Але на його заклики увагу не звернули.



Ігор Коломойський і Олександр Дубінський / Колаж 24 каналу

На допомогу "слугам" прийшли ті, від кого ніхто не чекав допомоги – 15 депутатів з "Опоблоку", які додали свої голоси. Тоді зміни до регламенту прийняли – це дає можливість розблокувати голосування за "антиколомойський" законопроєкт, після чого МВФ надасть допомогу Україні.

Але варто розуміти, що зміни до регламенту, які мають заборонити законодавчий спам – це не тільки добре, але й погано. У майбутньому це можна використовувати, щоб обмежити й хороші ініціативи.

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Зараз "слуги" пообіцяли, що одразу після прийняття законопроєкту регламент змінять назад. Але ні Коломойський, ні його посіпаки не будуть відступати. Тому українську економіку рятувати ми будемо ще дуже довго.

Як правки блокують законопроєкт?До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже не може бути схваленим парламентом в цілому. Навіть за найоптимістичніших оцінок депутати не зможуть розглядати більше, ніж тисячу правок за пленарний день.



Відтак, на розгляд 6 тисяч правок їм потрібно щонайменше 6 пленарних днів, що розтягнеться на 3 пленарні тижні або півтора календарного місяця. Розгляд 8 тисяч правок триватиме ще довше.