Врятував десятки немовлят: у Дніпрі помер відомий хірург Самоваров

У Дніпрі 5 жовтня помер відомий хірург Леонід Самоваров. За роки його стажу, чоловік врятував щонайменше кілька десятків дитячих життів.

Чоловік працював у Відділенні реконструктивно-пластичної хірургії новонароджених та дітей. Співробітники його згадують як вкрай позитивну та професійну людину.

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Леонід Самоваров працює з немовлям / Фото Центру матері та дитини

Йому дякують за життя дітей

Про смерть хірурга повідомили на сторінці Центру матері та дитини імені Руднєва, працівником якого він був. Там зазначили, що загальний стаж Самоварова у професії – понад 40 років.

Відданість обраній професії – основний принцип, яким він керувався на роботі. Життєрадісний, добрий, позитивний... Ми втратили чудову людину, близького друга і нашого колегу,

– написали колеги померлого.

Також вони висловили свої співчуття рідним чоловіка. У коментарях до допису можна зустріти багато хороших слів від людей, які дякують за життя своїх дітей.

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Леонід Самоваров на операції / Фото Центру матері та дитини

Читайте повний текст допису Центру матері та дитини ім. Руднєва:

З великим сумом повідомляємо, що 5 жовтня 2021 року, пішов з життя Самоварів Леонід Степанович, лікар-хірург вищої категорії, співробітник Відділення реконструктивно-пластічної хірургії новонароджених та дітей. За плечима Леоніда Степановича понад сорок років стажу, десятки врятованих дитячих життів, щира подяка батьків його маленьких пацієнтів.

Відданість обраній професії – основний принцип, яким він керувався на роботі. Життєрадісний, добрий, позитивний... Ми втратили чудову людину, близького друга і нашого колегу.

Колектив Відділення реконструктивно-пластічної хірургії новонароджених та дітей і співробітники Центру висловлюють щирі співчуття рідним і близьким, всім хто знав і поважав Леоніда Степановича.

Світла пам'ять про цю добру і світлу людину зберегтися в наших серцях, а її ім'я – в історії Центр матері та дитини ім. Руднєва