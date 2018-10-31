Врятувався від секс-скандалу: Сильвестра Сталлоне більше не звинувачують у згвалтуванні

Прокуратура Лос-Анджелеса відмовилася висувати звинувачення проти знаменитого голлівудського актора Сильвестра Сталлоне, якого наприкінці 2017 року звинувачували у згвалтуванні.

Про це повідомляє видання TMZ. Прокуратура відмовилася від справи через нестачу доказів, термін давності, який закінчився, і того, що свідки не змогли підтвердити звинувачення.

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Як йдеться у джерелі, показання двох свідків безпосередньо суперечили показанням передбачуваної жертви актора.

Нагадаємо, що в листопаді 2017 році одна жінка, ім’я якої залишилось невідомим, звинуватила Сталлоне у сексуальних домаганнях, які відбулись 1986 року, коли їй було лише 16. Також ще одна жінка, яка теж не називає свого імені, заявила, що актор накинувся на неї в 1990 році у власному офісі.