Видимість на дорогах була обмежена до 200 – 500 метрів. Тумани фіксували на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Луганщині.

До теми Київ огорнув густющий туман: містичні фото столиці

Рибалки заблукали на Черкащині

Ввечері, 30 жовтня, на Черкащині заблукали чоловік та жінка, які вирушили рибалити на човні. Близько 22:00 до правоохоронців звернулася їхня донька. Дівчина повідомила, що дорогою назад її рідні втратили орієнтир й потрапили на мілину. При цьому, мобільний зв'язок з ними періодично пропадав.

Патрульні визначили ймовірне місце, де могли перебувати зниклі й одразу ж туди вирушили. Пошуки затягнулися на всю ніч. Розшукати чоловіка та жінку вдалося лише на світанку. Рибалки мали стомлений вигляд, проте від допомоги медиків відмовилися.



Інспектори, які врятували сім'ю рибалок / Фото патрульної поліції Черкащини

У Дніпрі баржа врізалася в острів

Ще один незвичайний інцидент трапився у Дніпрі. Там поблизу пляжу біля "Лісопарку" баржа застрягла й врізалася в острів. За попередньою інформацією, судно збилося з курсу саме через сильний туман. Самостійно повернутися назад на воду воно не могло. Аби дістати баржу, на місце довелося викликали спеціальну техніку.

Баржа врізалася в острів у Дніпрі: дивіться відео