Директорка пологового розповіла, що жодних підозр лікарям не вручали. Про це Ірина Головатюк-Юзефпольська повідомила у відеозверненні 7 жовтня.
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Чекають результатів розслідування
Директорка пологового зазначає, що медики все робили відповідно до рекомендацій МОЗ. До того ж лікарка каже, що слідчі дії ще не відбувалися. Щодо справи не проводили допитів і підозри лікарям не вручали. На думку директорки, слідство не починають, бо немає висновку експерта щодо смерті дитини.
Усі дані про випадок з пологового передали головному прокурору. Жінка наголошує, що маніпуляція та тиск ЗМІ на хід розслідування можуть призвести до кримінальної справи за статтею про доведення до самогубства або замаху шляхом шантажу, погроз і систематичного приниження людської гідності.
"Хлопчик народився синім і не дихав": що відомо про скандал
- Інцидент почався ще в листопаді 2020 року. Одеситка Юлія розповіла, що вона народила дитину в дуже важкому стані. Хлопчик ледве дихав і був синім на колір.
- Малюка реанімували 14 хвилин й на 15-тій він, на щастя, почав дихати.
- Одразу після пологів в палату зайшла лікарка і сказала, що "не треба було погоджуватися на природні пологи і все було б нормально".
- За словами породіллі, лікарі знали, що дитина не виживе, якщо народиться природним шляхом. Проте не повідомили жінці про це.
- Хлопчик 11 місяців був у комі. Малюк помер 29 вересня. У нього двічі зупинялося серце.