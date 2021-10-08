Через тиск може статися ще одна трагедія, – директорка пологового про смерть немовляти в Одесі

Директорка Одеського пологового №1 прокоментувала інцидент, пов'язаний зі смертю хлопчика, який у них народжувався. Мати дитини звинуватила лікарів у халатності. Директорка натомість каже, що медики все робили згідно з рекомендаціями МОЗ. Лікарка просить дочекатися результатів розслідування.

Директорка пологового розповіла, що жодних підозр лікарям не вручали. Про це Ірина Головатюк-Юзефпольська повідомила у відеозверненні 7 жовтня.

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Чекають результатів розслідування

Директорка пологового зазначає, що медики все робили відповідно до рекомендацій МОЗ. До того ж лікарка каже, що слідчі дії ще не відбувалися. Щодо справи не проводили допитів і підозри лікарям не вручали. На думку директорки, слідство не починають, бо немає висновку експерта щодо смерті дитини.

Усі дані про випадок з пологового передали головному прокурору. Жінка наголошує, що маніпуляція та тиск ЗМІ на хід розслідування можуть призвести до кримінальної справи за статтею про доведення до самогубства або замаху шляхом шантажу, погроз і систематичного приниження людської гідності.

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