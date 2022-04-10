Все, що треба знати про зачистку Маріуполя: моторошне фото з окупантом та його жертвою

Російські окупанти у Маріуполі продовжують кошмарити цивільне населення. Наразі у нескореному місті відбувається так звана зачистка.

Як розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, у цієї "зачистки" є 2 етапи.

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За його словами, "зачистка" складається з:

пошуку "нацистів";

прибирання загиблих та вбитих з вулиць;

частина примусової мобілізації чоловіків в армію Росії.

Андрющенко зауважив, що нацист в розумінні росіян – це кожний, хто любить Україну та не скорився окупанту. Цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту. Для того окупанти встановили декілька блок-постів (переважно Кальміуський та Центральний райони).

У процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись "перемогою".



Окупант зі своєю жертвою / Фото телеграм-каналу Андрющенко Time

Під час другого етапу окупанти замітають сліди.

"Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району. Що черговий раз підтвердила інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах", – сказав Андрющенко.

І останній етап "зачистки" – мобілізація чоловіків у російську армію. Загарбники змушують маріупольців ставати до зброї.

Раніше у різних районах Маріуполя окупанти влаштували пункти збору тіл маріупольців, яких вони вбили. Масштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид в Бучі.

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