Все більше і більше: окупанти назвали кількість туристів, які навідались до Криму у 2019-му

Окупований Крим у 2019 році відвідали 6,5 мільйона туристів. При цьому приїжджали на анексований півострів вони ледь не з усього світу.

Таку цифру назвали російські окупанти Зокрема, – голова комітету з туризму, курортів і спорту так званого парламенту Криму Олексій Черняк. Про це інформують "Крим. Реалії".

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Він стверджує: іноземців було багато, аж зі 159 країн світу.

На сьогодні, республіку відвідало 6,5 мільйона туристів зі 159 країн світу. З кожним роком їх кількість зростає,

– зазначив Черняк.

Щоправда, окупанти чомусь не можуть дійти до спільної цифри. Так, на початку жовтня так зване Мінкурортів Криму повідомляло про 6,6 мільйона туристів, які відвідали півострів у 2019 році. А російський глава Криму Сергій Аксьонов стверджував, що в Криму влітку 2019 року відпочили 5,8 мільйона туристів. Українські прикордонники вказують зовсім іншу цифру: всього 2 мільйони осіб за 9 місяців перетнули межу з окупованим Кримом.

Водночас, російські окупанти поширювали інформацію і щодо українських відпочивальників. Вони стверджують, що анексований Крим із початку 2019 року відвідало близько мільйона туристів з України.

Державна прикордонна служба України спростовувала інформацію про масовий наплив українських туристів у анексованому Криму. Загалом українці почали менше відвідувати півострів. Переважна більшість громадян відвідують родичів, вирішують свої побутові питання, а також оформляють документи.